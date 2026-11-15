Vor Rekordkulisse: Popp führt BVB zum Derbysieg

Die BVB-Frauen lassen Schalke 04 keine Chance. Kapitänin Alexandra Popp überragt in ihrem ersten Revierderby mit drei Toren.

Angeführt von der überragenden Kapitänin Alexandra Popp haben die Fußballerinnen von Borussia Dortmund das Revierderby gegen Schalke 04 gewonnen. Vor der Regionalliga-Rekordkulisse von 17.555 Fans im Stadion Rote Erde setzte sich der BVB 4:0 (2:0) durch.

Die frühere Nationalspielerin erzielte einen Dreierpack (3./40./85.) und steht nun bei 20 Saisontoren. Zudem traf Frederike Kempe (90.+2).

Alexandra Popp (r.) erzielte drei Tore Alexandra Popp (r.) erzielte drei Tore © IMAGO/HMB-Media

Die Dortmunderinnen feierten damit den 13. Sieg im 13. Spiel. In der Tabelle liegt der Spitzenreiter, der unbedingt den Sprung aus der Weststaffel in die 2. Liga schaffen will, nun 14 Punkte vor dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen.

BVB nutzt Schalke-Fehler aus

„Wenn man so ein Spiel vor der Brust hat, mit so einer Rivalität, dann möchte man das natürlich genießen“, hatte Popp vor ihrem ersten Derby für ihren Herzensverein gesagt. Der favorisierte BVB begann stark, nach einem Fehler in der Schalker Abwehr traf die dreimalige „Sportlerin des Jahres“ aus kurzer Distanz zum 1:0.

In der Folge tat sich das Heimteam etwas schwerer, wenige Minuten vor der Pause erhöhte Popp dann aber mit dem Kopf. „Alex Popp ist eine Ausnahmespielerin im deutschen Fußball“, sagte Schalkes Sportvorstand Frank Baumann in der Halbzeit am WDR-Mikrofon.

Im zweiten Durchgang drängte der BVB auf die nächsten Treffer – und Popp sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Kurz darauf schraubte Kempe das Ergebnis weiter in die Höhe.