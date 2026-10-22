USA richten erste Klub-WM der Frauen aus

Zuletzt hatte es Gerüchte um eine Austragung in Katar gegeben. Nun findet das Turnier aber in Nordamerika statt.

Die USA richten im Januar 2028 die erste Ausgabe der Klub-WM der Frauen aus. Das gab der Weltverband FIFA nach einem Beschluss des Ratsausschusses am Donnerstag bekannt. Schon die Premiere des Männer-Turniers im Jahr 2025 hatte in den Vereinigten Staaten stattgefunden. Ausschlaggebend bei der Entscheidung für die USA sei „die Erfahrung mit der Organisation von FIFA-Turnieren, die Qualität der Infrastruktur und Dienste sowie das Interesse verschiedener Akteure am Frauenfußball im Land“.

Damit setzten sich die Vereinigten Staaten gegen das laut Medien ebenfalls interessierte Katar durch. Der britische Guardian hatte noch zu Wochenbeginn berichtet, dass sich der Golfstaat um die Austragung der ersten Klub-WM bei den Frauen bemühe und deshalb Gespräche mit der FIFA führe. Über das Bewerbungsverfahren für potenzielle Ausrichter und andere interessierte Nationen als die USA machte der Weltverband in seiner Mitteilung keine Angaben.

Die Teilnahme an der ersten Klub-WM erfolgt auf Grundlage der sportlichen Ergebnisse der Vereine im höchsten Klubwettbewerb ihrer Konföderation in einer Vierjahresperiode, der Qualifikations-Zeitraum läuft von 2024 bis 2027. Die erste Ausgabe der Klub-WM wird vom 5. bis zum 30. Januar ausgetragen, die europäischen Topligen wie die Bundesliga dürften somit ihre Winterpause im Jahr 2028 gegenüber den aktuellen Gepflogenheiten etwas verlängern müssen.

Statt für die Klub-WM bekam Katar den Zuschlag für die letzten drei Partien des diesjährigen FIFA-Interkontinental-Pokals (9. bis 16. Dezember 2026). Außerdem genehmigte der Ratsausschuss am Donnerstag das Modell der finanziellen Beteiligung für die Frauen-WM 2027 in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli). Die Beiträge an den Vorbereitungskosten werden demnach auf 2,5 Millionen US-Dollar und damit auf das Niveau der Männer-WM 2026 angehoben. Außerdem sollen die Spielerinnen dieselben Dienstleistungen erhalten wie die männlichen Kollegen 2026.