Popp lässt WM-Teilnahme offen: „Von Bauchgefühl geleitet“

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp will sich mit Blick auf ihre Teilnahme an der Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland noch nicht 100-prozentig festlegen. „Stand jetzt steht es auf meiner Agenda, das kann aber auch anders laufen. Ich bin extrem von Gefühlen meines Bauches geleitet. Deswegen kann es passieren, dass ich in einem halbem Jahr sage: Das ist jetzt der Moment, wo ich aufhöre“, sagte die 31-Jährige in einer Medienrunde des VfL Wolfsburg.