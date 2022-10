DFB-Frauen: WM-Spiele 2023 zur deutschen Vormittagszeit

Frankfurt am Main (SID) - Vormittag statt Primetime: Die DFB-Frauen bestreiten ihre Gruppenspiele bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) zum Start in den Tag deutscher Zeit. Zum Auftakt treffen die deutschen Fußballerinnen am 24. Juli in Melbourne auf Marokko (10.30 Uhr MESZ). Es folgen die Partien am 30. Juli in Sydney gegen Kolumbien (11.30 Uhr MESZ) und gegen Südkorea am 3. August in Brisbane (12.00 Uhr MESZ). Dies geht aus dem am Montag veröffentlichen Spielplan hervor.