FIFA-Frauen-WM: Maskottchen Tazuni sorgt für Pinguin-Diskussion zwischen Australien und Neuseeland

Die Weltmeisterschaft wird in Australien und Neuseeland ausgetragen, zwei Länder, die eigentlich für ihre Konkurrenz untereinander bekannt sind. Dementsprechend soll besonders das Pinguin-Maskottchen ‚Tazuni‘, der Name ist inspiriert von der Tasmanischen See, die beide Inseln voneinander trennt, sinnbildlich für die Verbindung der beiden Länder stehen.