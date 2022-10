U17 nach Sieg über Brasilien im WM-Halbfinale

Marie Steiner (23.) und die eingewechselte Melanie Krüger (90.+5) trafen für die deutsche Mannschaft, die alle drei Partien der Vorrunde gewonnen hatte. Im Kampf um das Endspiel wartet am Mittwoch in Margao entweder Titelverteidiger Spanien oder Japan, beide treffen am Samstag aufeinander.