FIFA vergibt Frauen-WM 2027 beim Kongress im Mai 2024

Ob Deutschland den Zuschlag für die Ausrichtung der Frauenfußball-WM 2027 erhält, entscheidet sich voraussichtlich beim FIFA-Kongress am 17. Mai 2024. Diesen Termin nannte der Weltverband am Donnerstag. Das Bewerberverfahren für die Endrunde in vier Jahren sei offiziell eröffnet, teilte die FIFA mit.