Rechtepoker um Frauen-WM: ARD verwundert über FIFA

„ARD und ZDF haben im Rahmen dieser Ausschreibung ein marktgerechtes Angebot platziert“, sagte der 61-Jährige der FAZ : „Dass die FIFA offenbar derzeit sowohl in Deutschland als auch in anderen großen europäischen Märkten die Rechte dennoch nicht vergeben möchte, können wir für den Moment nur zur Kenntnis nehmen.“

FIFA äußert Kritik

Erstmals vergibt der Weltverband in Deutschland die Rechte an der Frauen-WM separat und nicht in einem Gesamtpaket mit der Weltmeisterschaft der Männer. Die FIFA kritisierte zuletzt, es habe keine Angebote gegeben, „die das größte Frauenfußballturnier der Welt in seinem wahren Wert anerkennen“.