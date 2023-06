Riesen-Stimmung schon 25 Tage vor Frauen-WM: Tausende bei Fanmarsch in Sydney

In Sydney sind am Sonntag mehrere Tausende Fans in Vorfreude auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen zu einem Marsch über die berühmte Harbour Bridge zusammengekommen.

Über eine Millionen verkauftete Tickets für Frauen-WM

Laut FIFA sollen bereits über eine Million Tickets verkauft worden sein und damit schon mehr als für die Endrunde 2019 in Frankreich. Die deutsche Mannschaft startet am 24. Juli in Melbourne mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen Marokko in das Turnier.