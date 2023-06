„Enorme Sichtbarkeit“: WM-Kampagne für DFB-Frauen gestartet

Pünktlich zum Start in die WM-Vorbereitung grüßen Alexandra Popp und Co. deutschlandweit von Werbeplakaten. Am Dienstag präsentierte der Deutsche Fußball-Bund in Frankfurt/Main in der Nähe des DFB-Campus ein Gruppen-Motiv des Frauen-Nationalteams mit dem Slogan „Wir, die mit Stolz für unser Land spielen. Und um den 3. Stern“.