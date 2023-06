Gwinn nach WM-Aus: "Gemeinsame Vernunftsentscheidung"

Nationalspielerin Giulia Gwinn (23) hat in einem emotionalen Statement auf ihr WM-Aus reagiert.

„Ja, ich muss das auch für mich in den kommenden Tagen nochmal einordnen: Eigentlich fit zu sein und trotzdem keine Chance zu haben, mich für einen der WM-Plätze zu empfehlen“, schrieb sie bei Instagram: „Ein paar Tage darf man traurig und enttäuscht sein, dann sollte aber definitiv der Stolz über die weitere erfolgreich absolvierte Reha überwiegen!“

Rein rechnerisch, betonte die Spielerin des FC Bayern, „war die WM-Teilnahme immer drin. Und wahrscheinlich hätte ich nicht so lange auch daran geglaubt, wenn meine Reha nicht wirklich ideal verlaufen wäre.“

WM-Aus für Gwinn „vielleicht genau richtig“

Gwinn hatte es nicht in den vorläufigen WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft geschafft. Eine bittere Enttäuschung, schließlich dachte sie direkt nach ihrer zweiten Kreuzbandverletzung sofort an das Topevent (“Wie lange ist es noch bis zur WM im Sommer? Kann ich es schaffen, wenn alles perfekt läuft?“)

Trotzdem sprach sie vor dem Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) von einer „gemeinsamen Vernunftsentscheidung“.

Vielleicht sei diese „mit Blick in die Zukunft genau richtig“, schrieb die Außenverteidigerin von Bayern München bei Instagram. Sie werde dem DFB-Team um Kapitänin Alexandra Popp „aus der Ferne natürlich beide Daumen drücken.“

Gwinn schaffte es nach ihrem zweiten Kreuzbandriss im Oktober nicht in den 28 Spielerinnen umfassenden erweiterten Endrunden-Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Es klingt für Außenstehende wahrscheinlich so ein bisschen dahergesagt: Aber der persönliche Austausch mit der Bundestrainerin im Vorfeld der Nominierung war immer auf Augenhöhe und von großem gegenseitigen Respekt geprägt", schrieb Gwinn.

Gwinn: Jetzt erst recht

Die eigentliche Stammkraft Gwinn, die bei der EM im vergangen Jahr in die Top-Elf der Endrunde gewählt worden war, kehrte erst in der Vorwoche ins Teamtraining bei den Bayern zurück. Die WM-Teilnahme war in der Reha-Zeit ihr großes Ziel, ohne Spielpraxis reichte es aber nicht.