DFB: Gegen "Wunderkind" Caicedo gemeinschaftlich verteidigen

Die deutschen Fußballerinnen gehen mit Respekt in das Duell mit Kolumbiens Ausnahmespielerin Linda Caicedo - aber auch mit einem klaren Plan.

Die 18-Jährige von Real Madrid sei „eine sehr talentierte Offensivspielerin, die auch schon in verschiedenen Turnieren ihre Akzente setzen konnte“, sagte Nationalspielerin Sara Däbritz vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Sonntag (11.30 Uhr MESZ) in Sydney: „Es gilt einfach, gemeinschaftlich zu verteidigen.“