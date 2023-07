Frauen-WM: DFB-Elf im Rausch! Schützenfest zum Auftakt

Glänzender Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland! In ihrem ersten Spiel der Gruppe H siegte die Truppe von Martina Voss-Tecklenburg mit 6:0 gegen Außenseiter Marokko.

Popp glänzt mit Doppelpack für DFB-Elf

Marokko im Eigentor-Pech

Pech hatte in der 65. Minute Sara Däbritz, die nach einer Ecke per Kopf nur den linken Pfosten traf, ehe Redouani in der 79. Minute ein weiteres Eigentor unterlief. Für den Endstand sorgte die eingewechselte Schüller in der 90. Minute per Abstauber.