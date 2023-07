Frauen WM heute: Argentinien gegen Südafrika LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Bei dem kommenden Spiel der Frauen-WM treffen Argentinien und Südafrika aufeinander. Argentinien konnte in den vergangenen 4 Spielen kein Tor in der ersten Halbzeit erzielen, während in den letzten 6 Spielen mehr Tore in der zweiten Halbzeit fielen. Beide Teams werden mit voraussichtlichen Aufstellungen antreten.