Frauen WM heute: Schweden gegen Italien LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Bei der Frauen-WM treffen heute Schweden und Italien aufeinander. In den letzten 8 Heimspielen hat Schweden zumindest ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielt, während Italien in den letzten 6 Auswärtsspielen ebenfalls mindestens ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielen konnte. Zudem sind in 7 der letzten 10 Begegnungen dieser beiden Mannschaften mehr als zwei Tore gefallen, wenn Schweden gegen Italien gewonnen hat. Italien hat in den letzten 3 Spielen kein Gegentor erhalten.