Frauen-WM: Schlechte Nachrichten für DFB-Frauen - zwei Stars fallen wohl aus

Die deutschen Fußballerinnen müssen bei ihrem WM-Auftakt am Montag gegen Marokko wohl ohne die angeschlagenen Leistungsträgerinnen Marina Hegering und Lena Oberdorf auskommen.

„Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg der ARD -Sportschau.

Voss-Tecklenburg optimistisch

„MVT“ peilt nach wie vor den Triumph in Australien und Neuseeland an. „Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen“, betonte sie: „Uns wird nicht alles gelingen. Aber wir versprechen: Wir werden Leidenschaft und Intensität sehen. Wir werden an und über unsere Grenzen gehen.“