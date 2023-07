Frauen-WM: Spielt beim Turnier ein Mann mit? Der undurchsichtige Fall von Sambias Kapitänin Barbra Banda

Am Freitagabend testet die deutsche Nationalmannschaft ein letztes Mal vor der WM (ab 20.30 Uhr, LIVE im Ticker auf SPORT1 ) . In Fürth trifft sie auf Sambia, und damit auch auf Banda. Die ist ebenfalls bei der WM startberechtigt, wie der Weltverband FIFA im Frühjahr mitteilte. Doch ist sie nun wirklich eine Frau?

Beim Afrika-Cup ausgeschlossen, bei der WM dabei

Doch der CAF blieb hart, man hat klare Regularien, in denen ein Level des Muskelaufbau fördernden Hormons nicht überschritten werden darf. Bei einem südafrikanischen Turnier wenige Woche später hatte man diese Regel nicht, Sambia gewann den Cup, Banda wurde zum MVP, ihr gelangen in fünf Spielen zehn Tore.

FIFA „überprüft Genderbestimmungen“

Sarai Bareman ist seit 2016 Chief Women‘s Football Officer bei der FIFA. Kürzlich räumte sie bei der BBC ein, dass die Fußballszene immer noch relativ „blank“ dastehe, was einheitliche Genderbestimmungen betrifft. „Wir befinden uns in einem Konsultationsprozess und überprüfen unsere Genderbestimmungen.“ Klingt so eine einheitliche Linie, ein unüberwindbarer Festellungsprozess?

Spielerinnen berichten von irritierenden Untersuchungen. „Uns wurde gesagt, dass wir uns ‚da unten‘ in den kommenden Tagen nicht rasieren sollten und dem Arzt unsere Genitalien zeigen werden“, schrieb die ehemalige schwedische Nationalspielerin Nilla Fischer in ihrer kürzlich erschienenen Biografie unter dem Titel „Ich habe noch nicht einmal die Hälfte gesagt“.

Leichtathletik hat Beispiel mit Caster Semenya

Die Regelungen sind ungleich, so viel ist klar. Zu Freude der Menschenrechtler darf Banda immerhin nun an der WM teilnehmen. In der Gruppenphase trifft sie auf Spanien, Ex-Weltmeister Japan und Costa Rica. Zuvor testet sie am heutigen Abend gegen Deutschland.