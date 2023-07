Frauen-WM: Superstar Marta - die letzte Chance auf die große Krönung

„Marta ist die Königin, die Ikone, es ist einfach ansteckend, in ihrer Nähe zu sein“, schwärmte die Nationaltrainerin der brasilianischen Fußballerinnen über ihren Superstar. Den Kreuzbandriss auskuriert, den Platz im Flieger reserviert - „Königin“ Marta will sich bei der kommenden Weltmeisterschaft endlich selbst krönen.

Die letzte Weltmeisterschaft der WM-Rekordtorschützin

Sundhage glaubt dennoch weiterhin an die Fähigkeiten Martas, auch wenn bei der Schwedin ein paar Restzweifel bestehen. „Ob sie in der Startaufstellung steht? Ich weiß es noch nicht.“ Marta selbst lässt sich nicht bremsen, will am liebsten sofort mit der Mission WM-Titel beginnen. „Jetzt oder nie!“, lautet die selbst ausgerufene Marschroute.