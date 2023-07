Glückskoala "Waru" der Hingucker bei den DFB-Frauen

Erst saß er bei Lena Oberdorf vorne in der Trainingsjacke, dann in der Kapuze, später auf der Musikbox: Der von Klara Bühl gehäkelte Koala "Waru" zog beim erfolgreichen WM-Auftakt der deutschen Fußballerinnen die Blicke nur so auf sich.

Über den Namen für den putzigen Glücksbringer im Deutschland-Trikot hatten Alexandra Popp und Co. intern abgestimmt. "Der Name bedeutet so ein bisschen Feuer und das passt ganz gut zu uns", hatte Bühl nach der Ankunft in Australien erklärt.