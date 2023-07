Nächster DFB-Schock bei Frauen-WM! Felicitas Rauch fällt länger verletzt aus

DFB-Neuling Hagel als Ersatz?

Aufatmen bei Brand und Oberdorf

Hegering und Lohmann wackeln weiter

Noch nicht am kompletten Teamtraining nahm indes Abwehrchefin Marina Hegering (Fersenprellung) teil, gleiches galt für Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann (Adduktorenzerrung). Verteidigerin Sjoeke Nüsken (Außenbanddehnung) trug zwar noch ein großflächiges Tape am rechten Knie, absolvierte aber das volle Programm. „Ich bin wieder einsatzfähig, es hält“, sagte die laut eigener Aussage schmerzfreie Nüsken auf der Pressekonferenz am Freitag im australischen Wyong.

Am Sonntag peilen die Vize-Europameisterinnen ihren zweiten Sieg in Australien an. Zum Auftakt gegen Marokko am vergangenen Montag hatten die DFB-Frauen auf die Stammkräfte Oberdorf und Hegering verzichten müssen.