Rapinoe akzeptiert Reservistenrolle: "Noch viel zu bieten"

US-Ikone Megan Rapinoe hat sich frustriert über ihre Reservistenrolle bei der Fußball-WM geäußert, will sich bei der Mission Titelverteidigung aber ganz in den Dienst der Mannschaft stellen. „Es ist schwer. Du weinst unter der Dusche, aber dann kommst du zum Training, reißt dir den Arsch auf und machst das Beste daraus“, sagte die 38-Jährige am Sonntag.