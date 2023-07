Rund 500 Fans beim öffentlichen Training der DFB-Frauen

Mit einem öffentlichen Training in Herzogenaurach haben die deutschen Fußballerinnen die WM-Vorfreude ihrer Fans geschürt. Rund um die Einheit vor etwa 500 Zuschauerinnen und Zuschauern am Dienstagnachmittag im Adi-Dassler-Stadion schrieben Kapitänin Alexandra Popp und ihre Mitspielerinnen fleißig Autogramme.

Letzter Test in Fürth: Der DFB-Countdown bis zur WM

Mit ihrem zweiten Trainingslager auf dem „Homeground“ des Partners adidas bereiten sich die Vize-Europameisterinnen derzeit auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor. Am Freitag (20.30 Uhr) steht in Fürth die Generalprobe gegen den WM-Debütanten Sambia an.