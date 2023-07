Frauen-Weltmeisterschaft: Sambia gelingt erster WM-Sieg

Die sambische Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit ihrem ersten WM-Sieg von der Endrunde in Australien und Neuseeland verabschiedet. Die Afrikanerinnen setzten sich in Hamilton mit 3:1 (2:0) gegen Costa Rica durch und beendeten die Gruppe C als Dritte. Beide Teams waren nach Niederlagen gegen Japan und Spanien bereits vor dem letzten Spiel ausgeschieden.