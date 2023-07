Eklat vor Frauen-WM! Testspiel von deutschem Gegner Kolumbien gegen Irland abgebrochen

Übertriebene Härte, eine Spielerin verletzt im Krankenhaus: Das Testspiel des deutschen WM-Gruppengegners Kolumbien am Freitag gegen die irische Fußball-Nationalmannschaft musste abgebrochen worden!

Kolumbien, hieß es in einer Stellungnahme, halte sich an Grundsätze wie die Spielregeln, einen gesunden Wettbewerb und Fairplay und „respektiere“ die Entscheidung.

Nach Foul von Kolumbianerin: Irische Spielerin im Kranknehaus

Medienberichten zufolge musste die irische Starspielerin Denise O‘Sullivan nach einem Schlag aufs Schienbein in eine Klinik gebracht werden. Ob und wie schwer sich die Mittelfeldspielerin womöglich verletzt hat, sollen Untersuchungen bis Samstag zeigen.

Gastgeber Australien vor WM in Top-Form

"So richtig verstehen kann man das nicht"

Die Begegnung fand in Brisbane unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach dem Abbruch absolvierten die Irinnen ein Training, die Kolumbianerinnen zogen sich zurück.

Der Zweite der Copa America soll vor der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) noch gegen China testen.

Nach dem Auftakt in Gruppe H gegen Südkorea am 25. Juli kommt es fünf Tage später zum Duell mit der DFB-Elf. Letzter Gegner ist Marokko. Irland bekommt es in Gruppe B mit Co-Gastgeber Australien, Kanada und Nigeria zu tun.