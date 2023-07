Trotz Zeitverschiebung: Fans wollen DFB-Frauen live sehen

Der Großteil der deutschen Fans will sich von den frühen Anstoßzeiten bei der WM in Australien und Neuseeland nicht abhalten lassen, die deutschen Fußballerinnen live zu sehen. Das geht aus einer Umfrage unter 5000 Fans hervor, die die Voting-Plattform FanQ bereits vor Turnierstart durchgeführt hat. Insgesamt 60,4 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass sie die Spiele der DFB-Elf live verfolgen werden.