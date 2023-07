Verteidigerin Doorsoun erleidet muskuläre Verletzung

Ein weiterer Ausfall in der Defensive vor dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) wäre schmerzhaft. Zuletzt hatte sich Linksverteidigerin Felicitas Rauch (Knieverstauchung) verletzt, Abwehrchefin Marina Hegering war nach einer Fersenprellung in den ersten beiden WM-Spielen in Australien noch nicht einsatzbereit.