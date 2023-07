Frauen-WM: Nachspielzeit-Drama um Deutschland!

Die DFB-Frauen haben ihr WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien dramatisch verloren! In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielten die Kolumbianerinnen durch Manuela Vanegas das entscheidende 2:1 nach einer Ecke (90.+7), nachdem Alexandra Popp erst kurz zuvor per Elfmeter zum umjubelten Ausgleich getroffen hatte (89.).

„Es ist mega bitter, durch so einen Standard das Spiel zu verlieren“, ärgerte sich Kapitänin Popp nach dem Spiel bei der ARD , war mit der Leistung aber eigentlich zufrieden. „Wir hatten das Spiel grundsätzlich im Griff, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit.“

Nachdem Deutschland in der ersten Halbzeit durch Lina Magull (22.) und Popp (43.) zwei gute Chancen ausgelassen hatte, war Kolumbien im zweiten Durchgang durch ein Traumtor von Wunderkind Linda Caicedo in Führung gegangen (53.).

Bis zum Donnerstag müssen die DFB-Frauen den Schock nun verdauen. Dann steht das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea an, in dem Deutschland das Achtelfinale klarmachen kann!

„Im Endeffekt ist jetzt noch nichts verloren, auch wenn es mega bitter ist“, zeigte sich Popp zuversichtlich, wie auch Sara Doorsoun: „Wir kommen jetzt nicht vom Weg ab. Wir bleiben bei uns. Am Donnerstag wollen wir ein gutes Spiel abliefern und in die nächste Runde einziehen.“

Intensive erste Halbzeit: Magull trifft den Ball nicht richtig

Im Vorfeld des Duells mit den Kolumbianerinnen, die in der WM-Vorbereitung für einen handfesten Skandal sorgten, hatte das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg einige Ausfälle zu beklagen - in die Startelf rückten Lena Oberdorf und Chantal Hagel für Melanie Leupolz und die verletzte Felicitas Rauch .

Auf der anderen Seite schaffte es Supertalent Caicedo nach ihrem Trainings-Zusammenbruch unter der Woche in die Startelf der Kolumbianerinnen.

Die DFB-Frauen kamen durch Lina Magull zu ihrer ersten vielversprechenden Gelegenheit, welche die Offensivspielerin jedoch nicht ausnutzte, da sie den Ball nicht richtig traf (22.). Es war jedoch der Beginn einer Phase, in der Deutschland sich mehr Spielanteile erarbeitete, während die Zweikämpfe immer intensiver wurden.

Traumtor für Kolumbien! Wunderkind Caicedo schockt DFB-Frauen

„Wir sind stabil und haben eine gute Physis. Von daher halten wir einfach dagegen“, hatte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg in Anbetracht der harten Gangart der Gegner vor Anpfiff noch der ARD gesagt- und genau so entwickelte sich die Partie, denn vermehrt lagen die Kolumbianerinnen auf dem Boden, obwohl die DFB-Frauen nicht mit Überhärte in die Zweikämpfe gingen.