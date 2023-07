Frauen-WM: Elfmeter sei Dank - Australien feiert Fußballfest zum Turnierstart

Australien hat bei seinem Start in die Heim-WM ein gigantisches Fußballfest gefeiert. 75.784 Fans brüllten die Titelanwärterinnen am Donnerstag im Australia Stadium von Sydney gegen Irland zum ersten Sieg - auch ohne die angeschlagene Starspielerin Sam Kerr (FC Chelsea) reichte es zu einem nicht sonderlich überzeugenden 1:0 (0:0).

Australien war nach einer kurzen Eröffnungsfeier stark feldüberlegen, hatte viele Eckbälle, doch wirkliche Gefahr für das irische Tor gab es selten - Kerr fehlte schmerzlich. Die Stürmerin wird wegen einer Wadenverletzung aus dem Abschlusstraining mindestens auch das zweite Spiel gegen Nigeria am 27. Juli verpassen.

Frauen-WM: Australien feiert Sieg zum Auftakt

"Ich wollte dies mit allen teilen, damit es keine Ablenkung von dem gibt, was wir hier erreichen wollen", schrieb sie in einer Mitteilung. Vierte Mannschaft in der Gruppe B sind die Philippinen.