Australien: Kerr vor erstem WM-Einsatz

Australiens Hoffnungsträgerin Sam Kerr steht vor ihrem ersten Einsatz bei der WM im eigenen Land und Neuseeland. Wie Trainer Tony Gustavsson andeutete, wird die Kapitänin der Matildas am Achtelfinal-Duell mit Dänemark am Montag in Sydney (12.30 Uhr MESZ/ARD) erstmals bei der Endrunde zum Einsatz kommen.