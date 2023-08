Brasilien trennt sich von Trainerin Sundhage

Nach dem historischen Aus in der Gruppenphase bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland hat Brasilien die Zusammenarbeit mit der schwedischen Star-Trainerin Pia Sundhage vorzeitig beendet. Ursprünglich sollte die 63-Jährige die Selecao noch nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris anführen, doch das erste Verpassen einer WM-K.o.-Runde seit 28 Jahren wog zu schwer.