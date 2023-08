DFB-Frauen: Optimismus im DFB-Lazarett

Nationalspielerin Sara Doorsoun könnte den deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien in einem möglichen Achtelfinale womöglich wieder zur Verfügung stehen. Die Innenverteidigerin von Eintracht Frankfurt hat beim 1:2 gegen Kolumbien nach DFB-Angaben eine muskuläre Läsion im linken Oberschenkel erlitten, wie eine MRT-Untersuchung am Dienstag ergab.