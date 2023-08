Abrechnung nach Aus bei der Frauen-WM: "Unsägliche Entschuldigungen"

„Sportnation Deutschland - der Titel scheint nur noch ein ferner Traum zu sein. Deutschland hat in nahezu allen sportlichen Aktivitäten den Anschluss an die Weltspitze verloren. Der Abstieg geht immer weiter. Der Abstieg geht immer weiter, während andere Nationen wie Italien, England oder die skandinavischen Länder unaufhaltsam aufholen und uns im Medaillenspiegel überholen“,schrieb der ehemalige 100- und 200-Meter-Sprinter bei Facebook.

„Nur unsägliche Entschuldigungen und Erklärungen“

Deswegen mahnte Froböse „dringend eine andere Herangehensweise“ an: „Innovative Förderkonzepte, zielführende Talent-Sichtung und eine stärkere gesellschaftliche Verankerung des Sports. Wir brauchen ein eigenständiges Sportministerium. Wir müssen der Bedeutung von Bewegung und Sport in der Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen wieder mehr Gewicht geben. Jetzt ist die Zeit, umzudenken und zu handeln.“

DFB-Aus bei Frauen-WM setzt Misserfolgsserie fort

Die Frauen-Elf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) war am Donnerstag beim WM-Turnier in Australien und Neuseeland erstmals in der 32-jährigen Turniergeschichte schon in der Gruppenphase gescheitert und hatte damit den dritten Vorrunden-K.o. eines DFB-Teams bei einer wichtigen Meisterschaft innerhalb weniger Monate besiegelt.