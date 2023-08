Elfer-Irrsinn bei Frauen-WM! USA nach VAR-Entscheidung gegen Schweden raus

Historisches US-Aus - Schwedens Kapitänin überwältigt

Wie die TV-Bilder zeigen, überquerte der zunächst abgewehrte Ball die Linie in der Luft um nur wenige Millimeter. Alyssa Naeher im US-Tor hatte die Kugel zunächst gerade noch so erwischt, konnte sie aber nicht nach vorne abwehren. Der Ball drehte sich über der am Boden liegenden Torhüterin für den Bruchteil einer Sekunde ins Tor, ehe Naeher das Spielgerät im zweiten Versuch zu fassen bekam.

Für die USA ist das vorzeitige Ausscheiden ein Desaster. Viermal waren sie Olympiasieger, viermal Weltmeister, bei den bislang acht Endrunden hatten sie immer mindestens Platz drei belegt. Weil sie trotz einer Fülle an besten Chancen aber nicht an Zecira Musovic vorbeikamen, spielt nun der Olympiazweite Schweden am Freitag in Auckland gegen die bislang überzeugenden Japanerinnen.