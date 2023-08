Elfmeter-Drama: Historische Pleite für die USA

Historische Pleite für die Fußball-Frauen der USA: Der große Favorit und Titelverteidiger ist nach dem Beinahe-Aus in der Vorrunde bereits im Achtelfinale der WM spektakulär an Schweden gescheitert, genau genommen an der Torhüterin der Skandinavierinnen und seiner eigenen Abschlussschwäche. Zecira Musovic raubte mit geradezu unfassbaren Paraden den Amerikanerinnen in 120 torlosen Minuten den Nerv, beim 4:5 im Elfmeterschießen scheiterten sie dann an sich selbst.