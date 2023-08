Frauen-WM 2023: Italien trauert - Tränen-Aus gegen Südafrika auch wegen Mega-Eigentor

Es war ein Bock mit schwerwiegenden Folgen - und am Ende flossen auch bittere Tränen.

Was war zunächst passiert? Nach einer harmlosen Situation, in der die Squadra Azzurra mit der Führung im Rücken in Ballbesitz war und das Geschehen kontrollierte, spielte Elena Linari vor dem Strafraum quer auf Benedetta Orsi.