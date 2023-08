Frauen-WM 2023: Portugal - USA, Vietnam - Niederlande, China - England & Haiti - Dänemark LIVE im TV, Stream, Ticker

Viel Spannung verspricht der letzte Spieltag der Gruppe D und E bei der WM in Australien und Neuseeland.

Sie dürften aber auch einen Blick auf das Parallelspiel haben. Schließlich kann die Niederlande, die die US-Amerikanerinnen am Rande der Niederlage hatten , sich noch den Gruppensieg holen. Dafür müssen sie im Spiel gegen Vietnam ( ab 9 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) jedoch die zwei Tore schlechtere Tordifferenz aufholen.

Es könnte jedoch auch ein einfacher Sieg reichen, wenn Portugal die Überraschung schaffen sollte. Dann wäre die USA sogar ausgeschieden, was ein Novum in der Fußball-Geschichte der viermaligen Weltmeisterinnen wäre.

England braucht einen Punktgewinn

Hoch brisant ist es auch in der Gruppe E, in der ebenfalls noch drei Teams um die nächste Runde kämpfen. In der Pole Position befinden sich die Engländerinnen, die ihre beiden Duelle bisher mit jeweils 1:0 gewinnen konnten.