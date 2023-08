Frauen-WM heute: Australien gegen England LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Mittwoch kommt es zum brisanten Halbfinal-Duell zwischen Australien und England bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023. Während England mit 22 Siegen in Folge als klarer Favorit ins Spiel geht, konnte Australien in den vergangenen drei Spielen bisher kein einziges Gegentor kassieren.

Doch auch England hat einige beeindruckende Fakten auf seiner Seite. In den vergangenen zehn Auswärtsspielen haben die englischen Frauen stets mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt und auch in den vergangenen elf Auswärtsspielen trafen sie mindestens einmal in der zweiten Hälfte. Zudem haben sie in den vergangenen zehn Auswärtsspielen in beiden Halbzeiten getroffen und gewannen jeweils alle Spiele.

Dieses Duell verspricht also Spannung pur. Schiedsrichterin der Partie ist Tori Penso. In den vergangenen fünf Spielen von Australien gab es weniger als vier Karten, ein fairer Spielverlauf könnte also durchaus zu erwarten sein. Wer setzt sich am Ende durch und zieht ins Finale ein? Die Antwort gibt es am Mittwoch um 12:00 Uhr deutscher Zeit.

Wird Australien gegen England heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel zwischen Australien und England wird von der ARD übertragen.

Frauen-WM heute: Wo wird AUS gegen ENG im TV & Stream übertragen?

Sie können das Spiel auch im Sportschau-Livestream der ARD verfolgen.

Frauen-Weltmeisterschaft: Australien gegen England im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Australien gegen England im Liveticker bei SPORT1

