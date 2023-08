Frauen-WM heute: Australien gegen Frankreich LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 9 Uhr deutscher Zeit treffen im Viertelfinale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien und Frankreich aufeinander. Für Australien ist es das vierte Viertelfinale bei einer WM, jedoch haben sie alle bisherigen Partien verloren. Ob ihnen diesmal der Einzug ins Halbfinale gelingt, bleibt abzuwarten. Frankreich hat hingegen nur eines seiner letzten 12 WM-Spiele verloren, jedoch kassierten sie diese Niederlage im Viertelfinale 2019 gegen die USA. Eine spannende Partie scheint also garantiert zu sein.

Während Frankreich zum ersten Mal mehr als 10 Tore in einer einzelnen Ausgabe der WM erzielt hat, hat Australien in den letzten beiden Spielen eine beeindruckende Leistung gezeigt und beide Halbzeiten für sich entschieden. Zudem haben sie in den bisherigen vier Spielen des Turniers drei Partien ohne Gegentreffer bestritten, was ihnen noch nie zuvor bei einer WM gelang. Wendie Renard wird zudem ihr 150. Länderspiel für Frankreich bestreiten, und ist eine der erfahrensten Spielerinnen im Turnier.