Frauen WM heute: Jamaika gegen Brasilien LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Jamaika und Brasilien treffen bei der Frauen-WM aufeinander. In den letzten 10 Heimspielen von Jamaika sind mindestens 3 Tore gefallen, während in den letzten 9 Spielen von Brasilien zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen ist. Auch in den letzten 8 Heimspielen von Jamaika wurde zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt. N. Atkinson hat in den vergangenen 2 Heimspielen für Jamaika getroffen.