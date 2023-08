Frauen-WM heute: Japan gegen Schweden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitag um 09:30 Uhr deutscher Zeit kommt es im Viertelfinale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023 zum Duell zwischen Japan und Schweden. Beide Mannschaften haben im Turnier bisher starke Leistungen gezeigt. Schweden konnte die letzten fünf Spiele gewinnen und hat in der Schiedsrichterin Esther Staubli eine erfahrene Leiterin des Spiels. Doch Japan ist nicht zu unterschätzen, besonders mit Hinata Miyazawa als bester Torschützin des Turniers.

In diesem Spiel treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bereits gegeneinander angetreten sind. Japan konnte 2011 im Halbfinale gegen Schweden mit 3-1 gewinnen, nachdem es zuvor jedoch in beiden Begegnungen mit insgesamt 0-10 verloren hatte. Das Match verspricht spannend zu werden, insbesondere weil beide Mannschaften in ihren letzten K.-o.-Spielen immer getroffen haben.