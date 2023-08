Frauen WM heute: Portugal gegen USA LIVE im TV, Livestream & Live-Ticker

Portugal und USA treffen bei der Frauen-WM aufeinander. Die letzten 10 Auswärtsspiele von USA waren torreich, mit mindestens 3 Toren pro Spiel. USA konnte in den letzten 4 Auswärtsspielen immer in der ersten Halbzeit treffen und erzielte in den letzten 8 Spielen mindestens ein Tor in der zweiten Halbzeit. Zudem gab es in den letzten 7 Liga-Spielen von USA weniger als 4 Karten. Portugal geht als Underdog in das Spiel, während USA die letzten 4 Auswärtsspiele gewonnen hat.