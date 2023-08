Frauen-WM heute: Schweden - Australien LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im Spiel um Platz 3 bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien und Neuseeland 2023 treffen Schweden und Australien aufeinander. Während Schweden in allen drei Spielen gegen die Matildas ungeschlagen blieb, wird Australien vor allem dank Sam Kerr, der zweitbesten Torschützin des Turniers, alles daran setzen, den Schwedinnen den Sieg streitig zu machen. In der Qualifikationsrunde erzielte Australien in der Hälfte aller Spiele mindestens ein Tor pro Halbzeit. Schweden hingegen hat bei dieser WM bisher nur eine schwache Zweikampfbilanz vorzuweisen. Werden sich also die technisch versierten Schwedinnen im Spiel um Platz 3 durchsetzen oder bringt Australien die nötige Physis mit?