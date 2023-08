Frauen WM heute: Schweiz gegen Spanien LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am 05.08.23 um 07:00 Uhr treffen bei der Frauen-WM Schweiz und Spanien aufeinander. In den letzten 5 Spielen von Spanien fielen mindestens 3 Tore, während in den letzten 4 Spielen von Schweiz weniger als 3 Tore fielen. Die letzten 3 Heimspiele von Schweiz endeten unentschieden und in den letzten 3 Spielen hat Schweiz kein Gegentor erhalten. Allerdings hat Schweiz seine letzten 3 Heimspiele gewonnen, wenn R. Bachmann das entscheidende Tor erzielt hat.