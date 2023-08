Frauen-WM heute: Spanien - England im Finale LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

England geht als Favorit ins Finale, hat es doch die letzten 23 Spiele in Folge gewonnen. Aber Spanien wird alles daran setzen, den Engländern den Titel streitig zu machen. Die Spanierinnen haben ihre letzten drei Spiele bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft gewonnen und dabei 17 Tore erzielt. Mit der jungen Salma Paralluelo verfügen sie zudem über eine Mittelstürmerin, die bereits in der K.o.-Phase des Turniers mit ihren Toren entscheidenden Anteil am Erfolg ihres Teams hatte.

Beide Mannschaften überzeugten im bisherigen Turnierverlauf vor allem durch ihr hervorragendes Passspiel und ließen auch in der Defensive nur wenig zu. Man darf also gespannt sein, wer das Spiel durch eine starke Defensive für sich entscheiden kann. Alles in allem erwartet uns also ein hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe, das bis zum Schlusspfiff spannend bleiben wird. Wir sind gespannt, wer sich am Ende den Weltmeister-Titel der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 sichern wird.