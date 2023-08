Frauen-WM heute: Spanien gegen Niederlande LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Viertelfinale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023 lockt mit einem echten Top-Duell: Spanien trifft auf die Niederlande. Beide Teams haben in der Vorrunde überzeugt und sich verdient für die K.o.-Phase qualifiziert. Spanien hat in den letzten sechs Spielen immer mindestens drei Tore erzielt und will diese beeindruckende Serie fortsetzen. Die Niederlande hoffen indes auf eine Leistungssteigerung, nachdem sie in der Vorrunde ab und an zu kämpfen hatten.

Das spanische Team geht mit viel Selbstbewusstsein in die Partie, schließlich haben sie die letzten drei Aufeinandertreffen gegen die Niederlande gewonnen – ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. Zudem ist Spanien seit vier Heimspielen ohne Gegentor und hat in dieser Zeit immer mindestens ein Tor erzielt. Doch auch die Niederlande haben ihre Waffen: Stürmerin Jill Roord hat bei dieser WM bereits vier Tore erzielt und könnte zur entscheidenden Spielerin werden. In den letzten beiden Spielen war auch Lieke Martens immer mehr in Form und konnte wichtige Treffer erzielen.

Beide Teams haben gezeigt, dass sie in der Offensive beeindruckend gefährlich sein können. Zwar konnte Spanien in drei ihrer vier Spiele mindestens fünf Tore erzielen, doch auch die Niederlande haben in den letzten zwei Partien jeweils beide Halbzeiten gewonnen. Die Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird diesen Hit mit sicherer Hand leiten und dafür sorgen, dass das Turnier weiterhin von spektakulären Spielen geprägt bleibt. Ein Duell auf Augenhöhe, das zwei der spannendsten Teams des Turniers zusammenführt und für spektakuläre Tore und reihenweise Jubel sorgen wird.

Wird Spanien gegen Niederlande heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf ARD verfolgt werden.

Frauen-WM heute: Wo wird ESP gegen NED im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf ARD, kann das auch Spiel im Sportschau-Livestream live verfolgt werden.

Frauen-Weltmeisterschaft: Spanien gegen Niederlande im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Spanien gegen Niederlande im Liveticker bei SPORT1

