Frauen-WM heute: Spanien gegen Schweden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Ein spannendes Halbfinale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023 steht bevor: Schweden trifft auf Spanien. Die Schwedinnen haben durch sechs Siege in Folge enorm an Selbstvertrauen gewonnen und treten erstmals bei einer WM gegen Spanien an. Dennoch gab es bereits bei der Europameisterschaft 1997 ein Aufeinandertreffen - damals siegten die Schwedinnen mit 1-0. Innenverteidigerin Amanda Ilestedt könnte auch heute für Schweden wieder entscheidend sein, denn sie erzielte bereits vier Tore bei dieser WM, alle nach Standardsituationen.

Spanien ist zum ersten Mal im Halbfinale und könnte mit einem Sieg in die Riege der frühen Finalisten wie die USA, Norwegen und Deutschland aufgenommen werden. Trainer Jorge Vilda kann sich dabei auf den Erfolg seiner Mannschaft in den letzten 12 Spielen verlassen. Die Spanierinnen haben in dieser WM bereits 132 Schüsse abgegeben und zeigen sich damit offensivstark. Besonders hervorzuheben ist dabei Teresa Abelleira: Sie kreierte bisher mehr Chancen als jede andere Spielerin. Doch Schweden wird sich nicht so leicht geschlagen geben: Sie haben bereits dreimal im Halbfinale gestanden und würden mit einem Sieg gegen Spanien ihre Endspielteilnahmen auf drei erhöhen.