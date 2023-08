Frauen WM heute: Vietnam gegen Niederlande LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Vietnam trifft bei der Frauen WM heute auf die Niederlande. In den letzten 4 Spielen der Niederlande sind weniger als 3 Tore gefallen, während in den letzten 12 Heimspielen von Vietnam mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt wurden. Beide Teams sind heiß auf einen Sieg und wollen ihre gute Form unter Beweis stellen. Die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams werden im Folgenden bekannt gegeben.