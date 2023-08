Frauen-WM: Schwester von Chelsea-Star von Bechkam gelobt und mit Pelé verglichen

Lauren James schwebt aktuell auf Wolke 7. Die britische Fußballerin steht mit England im Achtelfinale der Frauen-Weltmeisterschaft - und hat sich bereits in der Gruppenphase zum großen Shootingstar der WM entwickelt.

Die 21-Jährige erzielte in den ersten drei Begegnungen drei Tore und gab ebenso viele Vorlagen. Dabei wurde die Offensivspielerin im ersten Gruppenspiel gar erst in der 61. Minute eingewechselt, ehe sie daraufhin zweimal in der Startelf stand.