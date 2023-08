Frauen-WM: Trotz Kerr-Traumtor! England stürmt ins Finale - Aus für Gastgeber Australien

Das Team von Sarina Wiegman besiegte die Matildas vor 75.784 Fans in Sydney mit 3:1 (1:0) und trifft am Sonntag (12 Uhr) auf Spanien .

Kerr-Traumtor sorgt nur für kurze Euphorie

Ella Toone schoss die Lionesses in der 36. Minute verdient in Führung, denn die Europameisterinnen dominierten das Geschehen im ersten Durchgang größtenteils. Erst nach dem Seitenwechsel wachten die Australierinnen allmählich auf - mit schnellem Erfolg. Sam Kerr markierte per Traumtor den zwischenzeitlichen Ausgleich (63.).

England startet durchvoll - Stanway vergibt

Das Duell mit der alten Kolonialmacht hatte die Sportfans Down Under tagelang elektrisiert. „Ein alter Feind, eine neue Schlacht - und eine Nation voller Bewunderung hält den Atem an“, titelte die Tageszeitung The Australian. Das Fußball-Fieber erreichte schließlich ungeahnte Dimensionen: 7,2 Millionen hatten am TV den Elfer-Krimi gegen Frankreich im Viertelfinale (7:6 n.E.) verfolgt.