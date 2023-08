Frauen-WM: Was Bob Marley mit Jamaikas WM-Sensation zu tun hat

In der Runde der letzten 16 winkt nun womöglich ein Duell mit dem DFB-Team, sollte Deutschland am Donnerstag wider Erwarten noch Gruppensieger werden ( Südkorea - Deutschland, Do. ab 12 Uhr im LIVETICKER ). Ansonsten lautet der Gegner höchstwahrscheinlich Kolumbien.

Bob Marleys Tochter läutet Jamaikas Triumphzug ein

Im Mittelpunkt steht Cedella Marley, die Mutter Skips und älteste Tochter Bobs. Als sie auf dem Handzettel las, dass für die Neugründung der Frauen-Mannschaft gespendet werden soll, wurde sie hellhörig. Sie telefonierte gleich am nächsten Tag von ihrem Wohnsitz in Florida mit der Heimat und fand heraus, dass es seit vier Jahren kein Nationalteam mehr gab, weil der Verband JFF die finanziellen Mittel gestrichen hatte.

„Die Leute beim Verband haben die Frauen im Stich gelassen. Je mehr ich nachforschte, desto wütender wurde ich“, sagte Cedella Marley dem US-Sportsender ESPN 2019: „Dass so etwas in Jamaika passiert, hat mich aber nicht überrascht. Dort wollen sie die Mädchen lieber in Badeanzügen als in Fußballschuhen sehen.“